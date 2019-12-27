14 Октября 2020
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Северный поток 2 в Финском заливе (2018) | Фото: Allseas stock photo, gazprom.ru

Минэнерго РФ ожидает запуска "Северного потока - 2" до конца 2020 года

Министр энергетики РФ Александр Новак заявил, что "Северный поток - 2" будет запущен до конца 2020 г., сообщает ТАСС. Газопровод может достроить судно "Академик Черский", но необходима дополнительная подготовка к судна к работам на Балтике.

Газопровод может быть достроен судном "Академик Черский", но необходима его дополнительная подготовка к работам на Балтике.

Ранее Новак заявил, что газопровод "Северный поток – 2" будет достроен независимо от санкций. По словам главы Минэнерго, осталось уложить чуть менее 160 км трубы. Министр отметил, что рано говорить о том, что швейцарская компания Allseas не сможет завершить строительство газопровода, так как она ждет разъяснений по поводу санкций от американского Минфина.

Напомним, министр иностранных дел России Сергей Лавров прокомментировал санкции, введенные американским парламентом в отношении компаний, участвующих в строительстве газопровода "Северный поток-2". Из-за них, напомним, накануне остановилась прокладка газопровода в Балтийском море – эту работу выполняла швейцарская компания Allseas.

Ранее корабли Allseas вышли из района работ по укладке газопровода. А несколько дней назад стало известно, что американские сенаторы Рон Джонсон и Тед Круз пытаются оказать давление на компанию.

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Минэнерго РФ ожидает запуска "Северного потока - 2" до конца 2020 года

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Теги: Северный поток — 2, санкции, газопровод



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