09 Октября 2020
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Политика За рубежом
строительство Северного потока-2, Северный поток-2 (2017) | Фото: Nord Stream 2 / Aксель Шмидт

Швейцарская компания Allseas вывела строившие "Северный поток – 2" суда из Балтийского моря

Швейцарская компания Allseas вывела все суда, которые занимались прокладкой газопровода "Северный поток – 2", из Балтийского моря. Об этом сообщило агентство Bloomberg.

Несколько дней назад стало известно, что американские сенаторы США Рон Джонсон и Тед Круз пытаются оказать давление на Allseas, которая занимается укладкой морской части газопровода.

"У вас есть выбор – немедленно прекратить строительство или совершить глупую попытку завершить строительство трубопровода, рискуя навсегда вывести вашу компанию из бизнеса", - написали политики директору Allseas Эдварду Хеереме.

Как сообщает Regnum, американские эксперты агентства S&P Global Platts Analytics заявили, что Россия не сможет быстро найти замену трубоукладочным судам компании Allseas.

Напомним, в Сенате США обсуждался законопроект о санкциях в отношении компаний, связанных с проектом газопровода "Северный поток-2".

Под санкции могут попасть все, кто оказывает техническую, финансовую поддержку, а также страховщики судов, особенно занимающиеся укладкой труб, швейцарская компания Allseas и итальянская Saipem.

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Швейцарская компания Allseas вывела строившие "Северный поток – 2" суда из Балтийского моря

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Теги: Allseas, Северный поток-2



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