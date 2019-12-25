Изыскательские работы по строительству аквапарка в Перми оценили почти в миллион

Стоимость изыскательских работ по строительству аквапарка составит 990 тыс. руб., передает корреспондент Накануне.RU.

Информация об этом размещена на сайте госзакупок. Единственным участником аукциона стала компания "Уралстройизыскания". Отметим, что помимо крытого аквапарка на участке по ул. Калинина, 84а будут возводить фитнес-центр и гостиницу.

Напомним, ранее сообщалось,что аквапарк является тяжелоокупаемым объектом. Потому инвесторы отмечали, что этот проект должен быть размещен либо в комплексе с зоопарком, формируя собой, по сути, новый развлекательный кластер, либо в комплексе с крупным торгово-развлекательным комплексом.