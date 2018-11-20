20 Ноября 2018
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Инвесторы не хотят строить аквапарк в Перми без зоопарка или торгового центра

Первый заместитель главы администрации Перми Виктор Агеев на сегодняшнем заседании пермской городской думы в рамках часа депутата проинформировал парламентариев о реализации в городе муниципально-частного партнерства. После выступления парламентарии смогли задать вопросы. В частности, народных избранников интересовала перспектива появления в Орджоникидзевском районе Перми аквапарка, передает корреспондент Накануне.RU.

Участок площадью 5 га зарезервирован под строительство. Однако, как сказал Виктор Агеев, на сегодняшний день этот участок не является первым в очереди на реализацию проекта. По его словам, власти города вынуждены прислушиваться к потребностям инвестора. Аквапарк является тяжелоокупаемым объектом. Потому инвесторы отмечают, что этот проект должен быть размещен либо в комплексе с зоопарком, формируя собой, по сути, новый развлекательный кластер, либо в комплексе с крупным торгово-развлекательным комплексом.

"Проект аквапарка прорабатывается с участием органов власти и правительства Пермского края. На сегодняшний день инвестор, который хотел бы возвести этот объект, не определен, но круг кандидатов имеется", - сообщил первый заместитель главы города.

Он отметил, что несмотря на то, что площадка не является приоритетной - она не списана со счетов и является первым запасным вариантом для строительства аквапарка. Если она не будет востребована для этого проекта, власти определят для нее другое назначение и согласует его с депутатами городской думы.

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Инвесторы не хотят строить аквапарк в Перми без зоопарка или торгового центра

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Теги: пермский аквапарк, строительство аквапарка, инвестор, Орджоникидзевский район



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Предыдущие новости на эту тему:

Ранее 02.10.2017 09:10 Мск В Перми появится аквапарк. В строительстве заинтересованы три компании

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