11 Октября 2020
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Экономика В России Москва
Москва-сити, Москва (2018) | Фото: nakanune.ru

"На закупку снега уже деньги тратим – докатились!": более трети депутатов Мосгордумы отказались одобрить исполнение бюджета-2018

Мосгордума одобрила исполнение бюджета за 2018 год, хотя против принятия документа проголосовало более трети депутатов (26 – "за", 14 – "против", 1 – воздержался), передает корреспондент Накануне.RU.
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Претензии депутатов касались как времени рассмотрения документа (многие возмутились, что исполнение за 2018 году рассматривается практически в 2020-м, и возможности скорректировать бюджеты на 19-й и 20-й годы уже нет), так и организационных моментов (например, переноса общественных слушаний финансового документа в Общественную палату Москвы).

Высказывались претензии по "отсутствию концепции" бюджета, другие, наоборот, критиковали существующую систему формирования доходной части. "Москва – это пирамида МММ, и она – рано или поздно – обрушится", - заявила депутат Елена Шувалова, отметив, что значительная часть доходной части бюджета Москвы формируется за счет федеральных поступлений. По ее мнению, если федеральные власти в какой-то момент передумают и "решат спасти российскую глубинку", то столице придется туго. Екатерина Енгалычева высказалась о "непрозрачности формирования бюджета", а также возмутилась нерациональными расходами: "Миллиарды рублей идут на реновацию, на безумно дорогую плитку, на закупку снега тратим деньги – уже докатились. Позорище. Елочки стоят через каждые 10 метров на некоторых улицах, а детям на операции скидываемся смсками".

Кстати, по поводу здравоохранения забавная пикировка вышла между депутатами Шереметьевым и Картавцевой. Первый рассказал о финансировании из статьи "здравоохранение" уборки бурелома на территории парка "Лосиный остров". А Картавцева намекнула, что расходование средств – целевое, поскольку здоровье человека в значительной мере зависит от окружающей среды, а окружающая среда – это природа, так что забота о природе – это забота о здоровье.

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"На закупку снега уже деньги тратим – докатились!": более трети депутатов Мосгордумы отказались одобрить исполнение бюджета-2018

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