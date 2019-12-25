Бюджет Москвы в 2018 году был исполнен на рекордные 97% и составил 2,3 трлн рублей

Мосгордума на последнем в году заседании рассматривает исполнение бюджета города за 2018 год. Ранее документ уже без замечаний принял Минфин России, передает корреспондент Накануне.RU.

Общий объем бюджета Москвы в 2018 году составил 2,3 трлн руб. – это на 13% больше, чем в 2017 году. Бюджет был выполнен на 109%. По словам заместителя главы департамента финансов Москвы Николая Лисина, перевыполнение бюджета стало возможно благодаря улучшению экономической ситуации, росту ВРП и зарплат горожан (за счет них повысились налоговые отчисления).

Наибольший вклад в формирование доходной части бюджета внесли торговые (15%), финансово-кредитные компании, IT-бизнес, связь, консалтинг, обрабатывающая промышленность. Доля налоговых поступлений в бюджете составила 86%, из них налог на доходы составил 938 млрд руб. (+14% к 2017 году). "Рост этой статьи поступлений обусловлен увеличением зарплатного фонда в Москве на 15%", - пояснил Лисин. Налог на прибыль составил 764 млрд руб. (+14% к 2017 году). Налоговые поступления от малого и среднего бизнеса составили четверть доходов бюджета.

Расходная часть бюджета была выполнена на 97%. "Это самый высокий процент исполнения бюджета за последние годы", - отметил замглавы департамента финансов.

2,2 трлн руб. были направлены на 14 программ.

На соцподдержку было направлено 449 млрд руб., из них на поддержку старшего поколения – 322 млрд руб. На бесплатный проезд льготников потратили более 87 млрд руб. (более 1 млрд бесплатных поездок совершили льготные категории граждан). На здравоохранение потратили более 200 млрд руб., из них 61 млрд руб. – помощь вне системы ОМС. Высокотехнологическая медицинская помощь – 8,7 млрд руб., надбавки и стимулирующие выплаты врачам и медперсоналу – 5,3 млрд руб. На образование московский бюджет потратил 287 млрд руб., 47 млрд руб. –на культурную сферу, 54 млрд руб. – на спорт. Транспортная программа съела 542 млрд руб., из них две трети – это адресная инвестиционная программа.

Лисин добавил, что заимствований в 2018 году не проводилось, госдолг составил 30 млрд руб., то есть менее 1,5% от доходной части.