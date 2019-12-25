11 Октября 2020
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Экономика В России Москва
платная парковка, парковка, зона платной парковки, знак (2018) | Фото: newstracker.ru

Платные парковки в Москве принесли в 2018 году 5,9 млрд руб. Но столько же и "съели"

Работа платных парковок в Москве выходит "в ноль". Об этом свидетельствуют данные городского департамента финансов, озвученные на заседании Мосгордумы, где рассматривалось исполнение бюджета за 2018 год.
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Замглавы департамента Николай Лисин заявил, что в 2018 году доходы от платных парковок составили 5,9 млрд руб. Но примерно в такую же сумму обходится содержание таких зон, так что по итогу работа парковок не приносит доходов в бюджет, передает корреспондент Накануне.RU.

В ноябре 2019 года московский мэр заявил, что власти не будут повышать цены на парковку в городе, но при этом они не отказываются от возможности регулировать стоимость стоянки в отдельных зонах. Сергей Собянин также заявил, что собранные от платных парковок средства направляются в районы для проведения благоустройства.

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Платные парковки в Москве принесли в 2018 году 5,9 млрд руб. Но столько же и "съели"

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Теги: платные парковки, бюджет москвы, доходы



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