Платные парковки в Москве принесли в 2018 году 5,9 млрд руб. Но столько же и "съели"

Работа платных парковок в Москве выходит "в ноль". Об этом свидетельствуют данные городского департамента финансов, озвученные на заседании Мосгордумы, где рассматривалось исполнение бюджета за 2018 год.

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Замглавы департамента Николай Лисин заявил, что в 2018 году доходы от платных парковок составили 5,9 млрд руб. Но примерно в такую же сумму обходится содержание таких зон, так что по итогу работа парковок не приносит доходов в бюджет, передает корреспондент Накануне.RU.

В ноябре 2019 года московский мэр заявил, что власти не будут повышать цены на парковку в городе, но при этом они не отказываются от возможности регулировать стоимость стоянки в отдельных зонах. Сергей Собянин также заявил, что собранные от платных парковок средства направляются в районы для проведения благоустройства.