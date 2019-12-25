Конституционный суд вынес вердикт, который подтверждает позицию пермской мэрии

Власти Перми прокомментировали решение Конституционного суда для Накануне.RU. Вердикт Конституционного суда России оставить без дальнейшего рассмотрения жалобы пермяков по нестационарным торговым объектам (НТО), которые оспаривали право устанавливать киоски во дворах, в пермской мэрии восприняли с удовлетворением.

Как передает корреспондент Накануне.RU, в муниципалитете считают, что в решении "отражен ряд важных правовых позиций, которые могут быть в дальнейшем использованы как представителями органов местного самоуправления, так и предпринимателями". По мнению экспертов, позиция властей по этому вопросу принципиально устояла, Конституционный суд внес уточнения.

Первый замглавы администрации Перми Виктор Агеев сообщил Накануне.RU, что в целом позиция властей подтверждена, суд признал жалобу граждан и товариществ собственников жилья по нестационарным торговым объектам (НТО) не подлежащей дальнейшему рассмотрению по существу. Между тем, в самих определениях Конституционный суд отразил ряд важных правовых позиций, которые могут быть в дальнейшем использованы как представителями органов местного самоуправления, так и предпринимателями.

Так, он признал законным право органов местного самоуправления на регламентацию в правилах благоустройства порядка размещения НТО на частных землях.

Суд указал на необходимость достижения баланса интересов местного сообщества и хозяйствующих субъектов при регламентации размещения НТО.

Признано, что органы местного самоуправления не лишены возможности, действуя в пределах своих полномочий, решать вопросы размещения торговых объектов, принимая во внимание их нестационарный характер.

Особо суд отметил, что данная правовая позиция имеет ориентирующее значение при решении вопроса о размещении НТО на земельных участках, находящихся в частной собственности.

Также суд указал, что размещение НТО не должно нарушать интересы иных лиц и противоречить требованиям нормативных актов, принятых правотворческими органами в пределах их компетенции.

А главное, как отмечает Виктор Агеев:

распоряжение землей должно осуществляться с учетом требований градостроительных регламентов, экологических, санитарных и иных правил, а также соответствовать требованиям об использовании земельных участков в соответствии с их целевым назначением.

Адвокат бюро "Ахметов, Хозяйкин и Партнеры" Иван Хозяйкин заявил Накануне.RU, что определения Конституционного суда подтвердили, что власти вправе регулировать вопросы размещения НТО.

"Если раньше эта позиция высказывалась в отношении муниципальных земель, то сейчас Конституционный суд сказал, что аналогичная правовая позиция должна быть и в отношении частных земель. То есть, по сути, он не разделил частные и муниципальные земли в возможностях органов местного самоуправления регулировать их использование", - отметил адвокат.

Суд указал, что не допускается безусловный запрет в размещении НТО на частных землях.

"Сегодня правила благоустройства Перми как раз не предусматривают безусловного запрета в размещении НТО на частных землях: разрешены вендинговые аппараты, аппараты с водой. Таким образом, нормы отсутствия запрета на размещение НТО на частных землях соблюдены.Также отмечу, что данный акт не является основанием к пересмотру уже принятых судебных решений", - сказал Хозяйкин.

Напомним, весной прошлого года в Перми были приняты правила благоустройства, согласно которым размещение киосков ближе 15 метров от окон и фасадов зданий недопустимо. Решение это было оспорено предпринимателями в краевом суде, который признал, что дума вышла за пределы полномочий. Однако потом Верховный суд РФ отменил решение суда первой инстанции, посчитав, что вопросы размещения НТО как элементов благоустройства территории могли быть урегулированы муниципальными правилами благоустройства.