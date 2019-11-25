В Пермском бизнес-инкубаторе проводят консультации по участию в электронных торгах на право размещения киосков

В Пермском бизнес-инкубаторе проводят консультации по участию в электронных торгах на право размещения НТО. На встречи приглашают предпринимателей, которые планируют принять участие в электронных аукционах. Очередные торги на право размещения нестационарных торговых объектов планируется провести в конце декабря.

Как рассказали в МКУ "Пермский центр бизнеса", бесплатные консультации будут проходить по четвергам с 14.00 до 18.00. Записаться на консультацию необходимо по телефону: 20-185-00 (городской бизнес-инкубатор).

"Мы хотим помочь предпринимателям строить бизнес грамотно, избежать ошибок и эффективно решать возникающие вопросы. В Пермском городском бизнес-инкубаторе можно бесплатно получить консультацию квалифицированных специалистов", - отметили в бизнес-инкубаторе.

Напомним, вся информация об актуальных торгах размещена здесь. В конце декабря планируется провести очередные торги по 19 объектам.

В результате достигнутых с предпринимательским сообществом договоренностей городские власти внесли изменения в договор на размещение нестационарных торговых объектов. У предпринимателей появилась возможность внести плату за размещение объекта в течение года с даты заключения договора. Также до 3 месяцев с даты заключения договора увеличен срок, отведенный на установку НТО, и уменьшен размер штрафных санкций за нарушение владельцем НТО отдельных условий договора с 50% до 25% от годовой арендной платы. Кроме того, городские власти не раз заявляли о готовности внесения изменений в схему размещения НТО, включении дополнительных мест.