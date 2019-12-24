Мэрия Перми: Решение Конституционного суда по киоскам не подвергает сомнению правила благоустройства

В администрации Перми прокомментировали решение Конституционного суда РФ по размещению киосков, передает корреспондент Накануне.RU.

"Суд отказал в признании антиконституционными норм, оспариваемых ЖСК. При обосновании определения суд рассуждает о сторонах соотношения земельного, градостроительного законодательства и отношении к ним правил благоустройства, и говорит, что произвольный запрет, не основанный на нормах действующего законодательства, не допускается.

Вместе с тем, суд также устанавливает, что такое размещение не должно противоречить нормативным актам, нарушать права и законные интересы других граждан, не наносить ущерб окружающей среде. Более того, органы местного самоуправления обязаны учитывать санитарные нормы при установлении запретов на размещение НТО.

Таким образом, определение не подвергает сомнению ни правила благоустройства, ни закон об административных правонарушениях Пермского края, ни полномочия органов местного самоуправления, накладывающие ограничения", - заявили в пресс-службе мэрии.

Напомним, ранее руководитель общественной организации "За сохранение нестационарных торговых объектов" Екатерина Безгодова сообщила в соцсетях о том, что Конституционный суд РФ поддержал пермских предпринимателей и представителей ТСЖ и разрешил размещать нестационарные торговые объекты (НТО) на придомовых территориях, при условии согласия собственников и соблюдения обязательных требований, определенных законодательством РФ.

Она также сообщила, что представители организации "За сохранение НТО" вернулись в рабочую группу при бизнес омбудсмене.

Весной прошлого года были приняты правила благоустройства, согласно которым размещение киосков ближе 15 метров от окон и фасадов зданий недопустимо. Решение это было оспорено предпринимателями в краевом суде, который признал, что дума вышла за пределы полномочий. Однако потом Верховный суд РФ отменил решение суда первой инстанции, посчитав, что вопросы размещения НТО как элементов благоустройства территории могли быть урегулированы муниципальными правилами благоустройства.