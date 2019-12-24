Конституционный суд РФ разрешил пермякам размещать киоски во дворах

Конституционный суд РФ поддержал пермских предпринимателей и представителей ТСЖ и разрешил размещать нестационарные торговые объекты (НТО) на придомовых территориях, при условии согласия собственников и соблюдения обязательных требований, определенных законодательством РФ, передает корреспондент Накануне.RU.

Об этом в соцсетях сообщила руководитель общественной организации "За сохранение нестационарных торговых объектов" Екатерина Безгодова.

"Представители организации "За сохранение НТО" вернулись в рабочую группу при бизнес омбудсмене. Мы увидели что, благодаря Анатолию Маховикову (уполномоченный по защите прав предпринимателей в Пермском крае - прим.), предложения нашей организации реализуются. 3 декабря мы побывали в Москве на форуме "Малоформатной торговли". Нам удалось пообщаться с заместителем министра торговли Виктором Евтуховым. Сегодня я с уверенностью могу сказать: диалог власти и предпринимателей, жителей города – возможен, более того, он необходим!", - заявила общественница.

Согласно тексту определения, который разместила у себя Екатерина Безгодова, суд установил, что федеральное законодательство "не наделяют органы местного самоуправления полномочиями по установлению в правилах благоустройства территории муниципального образования абсолютного (недифференцированного) запрета на размещение нестационарных торговых объектов на земельных участках, относящихся к придомовой территории многоквартирного дома, при условии, что собственниками этих участков выражено их согласие на размещение таких объектов и соблюдены обязательные требования, определенные законодательством РФ".

Отметим, что весной прошлого года были приняты правила благоустройства, согласно которым размещение киосков ближе 15 метров от окон и фасадов зданий недопустимо. Решение это было оспорено предпринимателями в краевом суде, который признал, что дума вышла за пределы полномочий. Однако потом Верховный суд РФ отменил решение суда первой инстанции, посчитав, что вопросы размещения НТО как элементов благоустройства территории могли быть урегулированы муниципальными правилами благоустройства.