10 Октября 2020
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Политика
володин вячеслав викторович депутат государственной думы рф (2008) | Фото: Накануне.ru

Володин потребовал от поляков извинений за сговор с Гитлером в 1930-х годах, а Путин похвалил Сталина

Спикер Госдумы Вячеслав Володин на сегодняшней встрече президента Владимира Путина с руководителями палат Федерального Собрания заявил, что власти Польши должны принести извинения за сговор с фашистской Германией в 1930-х годах прошлого века. По словам Володина, он со слов президента Владимира Путина впервые на сегодняшней коллегии Минобороны узнал об отношениях польского руководства с Адольфом Гитлером накануне Второй мировой войны.
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Напомним, ранее сегодня Путин рассказал, что нашел в трофейных архивах обсуждение решения "еврейского вопроса" между Гитлером и послом Польши в Германии. По его словам, Гитлер сообщил министру иностранных дел, а затем послу Польши в Германии о своей идее выслать евреев в Африку, в колонии. "Вы представляете, 1938 год - выслать евреев из Европы в Африку? На вымирание! На уничтожение!" - подчеркнул Путин. ПО его словам, посол Польши написал в своей докладной бумаге министру иностранных дел Польши следующее: "Когда я его услышал... я ему ответил, если он это сделает, мы поставим ему великолепный памятник в Варшаве".

"Мы многое узнали о периоде 80-летней давности, когда Польша фактически находилась в сговоре с фашистской Германией", - высказался Володин об этой информации и добавил, что даже он и его коллеги, которые "занимаются политикой, много читают, услышали об этом впервые".

"Руководству Польши правильно было бы принести извинения, - подчеркнул спикер. - Все это время они пытались замолчать это, при этом перекладывая вину на других, придумывая что-то и обвиняя". "Это было бы по крайней мере честно. Если у них архивов нет, большая просьба их ознакомить с этими материалами", - добавил глава нижней палаты парламента РФ.

"Мы со своей стороны будем делать все для того, чтобы донести правду до наших коллег в Европейском парламенте, Парламентской ассамблее Совета Европы", - пообещал председатель Госдумы. Он анонсировал проведение в следующем году конференции с участием "детей и внуков тех, кто участвовал в войне, представляющих разные страны, представителей зарубежных парламентов".

Путин же сравнил действия европейских лидеров и главы СССР Иосифа Сталина. "С 1934 года начала создаваться, по сути дела, правовая база сотрудничества с нацистской Германией многих европейских государств. И подавляющее большинство лидеров этих государств лично общались с Гитлером и ставили свои подписи под соответствующими документами. Сталин, как бы к нему не относиться, не запятнал себя прямым общением с Гитлером, он с ним не встречался, а первые лица крупнейших европейских государств сделали это", - указал глава государства на встрече с парламентариями.

При этом Путин заметил, что в архивных документах есть "достаточно честные и откровенные оценки", "были порядочные и честные люди, которые прямо давали оценку тому, что происходит в мире". Президент обещал написать об этом в исторической статье, которую сейчас готовит.

"Советский Союз-то дал оценку пакту Молотова - Риббентропа, сделал это откровенно, прямо, открыто. Никто кроме нас этого не сделал", - привел еще один пример из истории глава российского государства.

Об этом сообщает ТАСС

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Володин потребовал от поляков извинений за сговор с Гитлером в 1930-х годах, а Путин похвалил Сталина

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