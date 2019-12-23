Когда Путин пинает советское прошлое, аналогии играют против него самого, - Жилин

Когда глава государства пытается походя "пнуть" советское прошлое, Ленина или Сталина, в сознании народа это играет против него самого, считает политолог Александр Жилин. Эксперт прокомментировал антисоветские заявления президента Владимира Путина, сделанные во время ежегодной пресс-конференции.

"И когда я говорил о тысячелетней истории нашего государства – оно было строго централизованным, унитарным. Что предложил Владимир Ильич Ленин? Он предложил фактически даже не федерацию, а конфедерацию. По его решению этносы были привязаны к конкретным территориям и получили право выхода из состава Советского Союза", – высказался президент. По утверждению Путина, единство КПСС определяло единство СССР, распад СССР начался с вырождения партии.

"Если так, то по аналогии судьба Российской Федерации зависит от состояния "Единой России" и альтернативы этому нет? Если так, то наша страна обречена, поскольку "ЕР" в подмётки не годится КПСС! "ЕР" - это вообще декорация задника на политической сцене", – считает Жилин. Он отметил, что, следуя логике Путина, распасться также должны были федеральные государства США и ФРГ, не только СССР. "Позиция высшей власти РФ в этом историческом вопросе осталась неясной, поэтому неясным остается будущее РФ", – отмечает политолог.

Он напомнил о многоходовой глобальной операции по развалу Советского Союза с использованием череды предателей, о которой, видимо, "забыли" советники президента, как и о том, кто кроме Горбачева, сыграл главную роль в развале ослабевшего СССР. "А это тот его кумир, кому он самолично открыл центр в Екатеринбурге, установил памятники", - пояснил Жилин.

"Хорошо бы, чтобы кто-то в Кремле подсказал Владимиру Владимировичу невидимую ему самому очевидность: как только его склоняют пнуть советское прошлое, тем более Ленина или Сталина, возникающие у народа аналогии и сравнения играют против него самого. Тот же Сталин, как к нему ни относись, в сознании народа слишком велик, чтобы его с кем бы то ни было из нынешних сравнивать", – подчеркнул эксперт.

Жилин напомнил, что президент сам "выходец из советской шинели": "Его в своё время никто под автоматом насильно не заставлял писать заявление: прошу принять меня в члены КПСС, потому что хочу быть в первых рядах строителей коммунизма... или что-то вроде того... Возникающие в связи с этим вопросы, зачем и ради чего он это добровольно делал, тоже сильно не в его пользу..."

"Россия – страна первого лица. Так было, так есть. В связи с этим институт президентства должен обеспечивать равенство возможностей граждан страны выражать и отстаивать свою точку зрения, а не навязывать чуждый большинству основанный на потребительском индивидуализме и замешанный на махровом антисоветизме либерализм. Тем более, что он себя уже исчерпал во всём мире..." – подытожил Александр Жилин.