05 Октября 2020
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Общество Москва
Пресс-конференция Владимира Путина (2019) | Фото: youtube.com

Путин: Приравнивать СССР к фашистской Германии – верх цинизма

Во время пресс-конференции Владимир Путин высказался о решении Европарламента уровнять сталинизм и фашизм, передает корреспондент Накануне.RU.
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"Тоталитаризм – ничего хорошего, он достоин осуждения. Решение Европарламента считаю некорректным. Можно как угодно предавать анафеме сталинизм и тоталитаризм, но приравнивать СССР к Германии – верх цинизма, люди, которые делают это, не знают историю, пусть почитают документы, пусть узнают про Мюнхенский сговор, когда лидеры Фрацнии и Великобритании подписали документы о разделе Чехословакии. Как повела себя Польша?", - сказал Путин.

Он сказал, что хочет написать статью к 75-летию Победы, для его попросил специалистов найти документы в архивах.

"Сталин не запятнал себя сотрудничеством с Гитлером. Был подписан пакт Молотова-Риббентропа и секретные протоколы, это правда, но обращаю внимание, что СССР – последнее государство Европы, которое сделало это. "Секретные протоколы", "Польша", но Польша сама участвовала в разделе Чехословакии. Сделали то же самое. Советские войска зашли в Польшу, да, но только после того, как польское правительство утратило контроль за своими войсками и тем, что происходило в стране. Мы говорим о защитниках Брестской крепости. Войска нацистов заняли Брест-Литовск, ушли, потом туда вошла Красная армия. Это о чем-то говорит", - сказал Путин.

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Путин: Приравнивать СССР к фашистской Германии – верх цинизма

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Теги: Владимир Путин, Иосиф Сталин, пакт Молотова - Риббентропа



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