В Польше "встревожились" после слов Путина о Второй мировой войне

Варшава высказала "тревогу и недоумение" по поводу слов президента России Владимира Путина о причинах и виновниках начала Второй мировой войны.

Как говорится в заявлении МИД Польши, заявление Путина "искажает картину".

Напомним, на пресс-конференции президент России заявил, что СССР ввел войска в Польшу только после того, как немцы отошли из уже занятых ими районов, а польское правительство уже бежало за границу.

"Сталин не запятнал себя сотрудничеством с Гитлером. Был подписан пакт Молотова-Риббентропа и секретные протоколы, это правда, но обращаю внимание, что СССР – последнее государство Европы, которое сделало это. "Секретные протоколы", "Польша", но Польша сама участвовала в разделе Чехословакии. Сделали то же самое. Советские войска зашли в Польшу, да, но только после того, как польское правительство утратило контроль за своими войсками и тем, что происходило в стране", - сказал Путин.

Польский МИД отмечает, что после обретения Польшей независимости в 1918 году страна стремилась к сбалансированной политике как в отношениях с Германией, так и с СССР. По мнению польского МИДа, эти государства действовали во вред республике.

В заявлении говорится, что слова Путина подрывают достигнутые результаты диалога между экспертами обеих стран, а также достижения Михаила Горбачева и Бориса Ельцина, которые стремились к истине и примирению.