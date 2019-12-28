МИД Польши вызвал посла России из-за слов Путина о "сволочи" и "антисемитской свинье"

Российский посол в Польше Сергей Андреев был вызван в МИД Польши после слов президента России Владимира Путина, который назвал польского дипломата 30-х годов Юзефа Липского "антисемитской свиньей" и "сволочью".

Как сообщил РИА Новости Андреев, беседа была вполне корректной, но при этом носила жесткий характер.

"Мы никому не позволим читать нам нотации. Нам есть что сказать, и на тему исторической политики в том числе", - добавил он.

Напомним, ранее в ходе заседания расширенной коллегии Минобороны РФ Путин рассказал, что нашел в трофейных архивах обсуждение решения "еврейского вопроса" между Гитлером и послом Польши в Германии. По его словам, Гитлер сообщил министру иностранных дел, а затем послу Польши в Германии о своей идее выслать евреев в Африку, в колонии.

"Вы представляете, 1938 год - выслать евреев из Европы в Африку? На вымирание! На уничтожение!" - подчеркнул Путин. По его словам, посол Польши написал в своей докладной бумаге министру иностранных дел Польши следующее: "Когда я его услышал... я ему ответил, если он это сделает, мы поставим ему великолепный памятник в Варшаве".

"Сволочь, свинья антисемитская, по-другому сказать нельзя", - приводит слова Путина Regnum.