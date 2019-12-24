Мусульмане Екатеринбурга получили 1,5 га земли на Сортировке под строительство мечети

Власти Среднего Урала и мусульманская община "Нур-Усман" подписали соглашение о передаче 1,5 га земли на Сортировке в Екатеринбурге под строительство временной мечети. Как передает корреспондент Накануне.RU, об этом заявил вице-губернатор Свердловской области Сергей Бидонько.

По его словам, соглашение было подписано сегодня, 24 декабря. Вице-губернатор добавил, что также власти помогли мусульманам найти средства на строительство.

Напомним, 18 ноября в Екатеринбурге полностью завершили снос мечети "Нур-Усман" на улице Декабристов, рядом с местом стройки ледовой арены УГМК.

Ожидалось, что к моменту сноса мусульмане возведут временную молельную комнату на Сортировке, по некоторым данным, на это им выделили 7 млн рублей. Однако она до сих пор не построена.