В сенате Франции недовольны отправкой военных на Украину в обход парламента

Французское правительство столкнулось с критикой из-за размещения военных специалистов на Украине без уведомления парламента. Недавно министр иностранных дел Франции Жан-Ноэль Барро подтвердил присутствие военных инструкторов на Украине.

Как пишет Politico, накануне министра-делегата по делам вооруженных сил Алис Руфо вызвали на закрытые слушания в сенате. Председатель комитета Седрик Перрен назвал отсутствие уведомления парламента "презрением президента", отметив, что депутатов даже не ставят в известность и они узнают об этом из СМИ.

Потенциально это грозит политическим конфликтом, так как, согласно конституции Франции, правительство обязано информировать парламент о военном вмешательстве за рубежом в течение трех дней. Но власти считают, что эта миссия имеет небоевой характер и действует при посольстве, а значит, не подпадает под эти требования.

Руфо заявила, что французские солдаты не воюют, так что уведомлять парламент было не о чем (Барро заверял, что они "на значительном удалении от линии фронта"). В ответ депутат Бастьен Лашо подчеркнул, что "небоевые задачи" тоже могут привести к столкновениям и фактическому участию Франции в военном конфликте, а парламент "снова узнает об этом из СМИ".

Недавно стало известно, что французские военные по меньшей мере с лета 2026 года тайно находятся на Украине с секретной миссией Volia, которую возглавляет французский генерал.