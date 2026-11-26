В Нижневартовске перед судом предстанет экс-инспектор Ростехнадзора, получивший взятку в 11 миллионов рублей

В Нижневартовске завершено расследование уголовного дела в отношении бывшего государственного инспектора межрегионального отдела государственного строительного надзора Северо-Уральского управления Ростехнадзора. Его обвиняют в получении взятки в особо крупном размере (ч. 6 ст. 290 УК РФ), сообщили Накануне.RU в СКР Югры.

По версии следствия, с 2019 по 2022 год обвиняемый получил от директора коммерческой организации взятку на общую сумму свыше 11 млн рублей. Вознаграждение предоставили в виде автомобиля в безвозмездное пользование с последующей передачей транспортного средства в собственность.

За незаконное вознаграждение должностное лицо не принимало предусмотренных законодательством мер по выявлению существенных нарушений на объекте строительства, а также обеспечило подготовку положительного заключения о соответствии объекта установленным требованиям.

Следствие собрало достаточную доказательственную базу. Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.