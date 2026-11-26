В Екатеринбурге трамвай сбил пешехода на перекрестке

Госавтоинспекция разбирается в наезде трамвая на пешехода в Екатеринбурге.

Как сообщили Накануне.RU в ГАИ Свердловской области, утром 26 ноября экипаж ДПС выехал на перекресток улиц Победы – Бакинских Комиссаров в уральской столице.

"Поступила информация, что трамвай совершил наезд на пешехода, который переходил дорогу справа налево в неустановленном месте. Обстоятельства произошедшего устанавливаются", - отметили в ГАИ.

Ранее Госавтоинспекция начала проверку после воспрепятствования проезду автомобиля "скорой помощи" в Екатеринбурге.