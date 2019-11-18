05 Сентября 2020
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снос мечети Нур Усман (2019) | Фото: Накануне.RU

В Екатеринбурге полностью снесли мечеть возле стройки ледовой арены УГМК

В Екатеринбурге к утру 18 ноября полностью завершили снос мечети Нур-Усман на улице Декабристов, рядом с местом стройки ледовой арены УГМК. Отметим, ранее вице-губернатор Сергей Бидонько заявлял, что снос начнется 18 ноября, однако демонтаж стартовал в выходные, и к настоящему моменту временной мечети уже нет.

Ожидалось, что к моменту сноса мусульмане возведут временную молельную комнату на Сортировке, по некоторым данным, на это им выделили 7 млн руб. Однако она до сих пор не построена.

Председатель совета старейшин мусульман Свердловской области Раис Нуриманов заявил Накануне.RU: "В здании на Сортировке сделан каркас, теперь остались стены, ставим отопление, три печки. Думаю, месяц-полтора, максимум - два и мы закончим, уже можем там молиться. Всего будет полтора гектара, мы рядом будем делать большую мечеть на 3 тысячи мест. Обе сохраним, потому что на Сортировке мусульман очень много. Пускай люди молятся, пускай не воюют, не конфликтуют".

снос мечети Нур Усман(2019)|Фото: Накануне.RU

снос мечети Нур Усман(2019)|Фото: Накануне.RU

По его словам, где сегодня будет намаз, он не знает, потому что на новом месте ещё молиться нельзя.

"Площадку [на улице Декабристов], к сожалению, отдали под ледовую арену. Никаких конфликтных ситуаций у нас нет и не будет. Мирным путем будем решать вопрос. Будем просить правительство и губернатора, чтоб нам дали площадку для строительства сборной мечети в центре города", - сказал Раис Нуриманов.

По словам Нуриманова, подходящей площадкой для новой мечети могут стать и места, предлагавшиеся для строительства храма святой Екатерины: рядом с Центральным стадионом, за Макаровским мостом или на перекрестке Большакова - Фрунзе.

снос мечети Нур Усман(2019)|Фото: Накануне.RU

снос мечети Нур Усман(2019)|Фото: Накануне.RU

"Три участка, они отказались. Если 1,5 гектара дадут нам там, то мы будем, конечно, очень довольны", - добавил он.

Раис Нуриманов(2019)|Фото: Накануне.RU

В ОА "Ледовая арена" заявили, что с площадки на улице Декабристов произведен разбор и перемещение частей сооружения на площадку представителей Нур-Усман, в соответствии с актом, подписанным сторонами.

Напомним, что ледовую арену УГМК, ради строительства которой в 2018 году уже снесли недостроенную телебашню, обещали возвести в течение 2-2,5 лет - к 2022 году. На строительство уйдет около 130-140 млн евро. Общая вместимость спортивной площадки составит 12 тыс. человек.

Нур-Усман, мечеть(2017)|Фото: Накануне.RU

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В Екатеринбурге полностью снесли мечеть возле стройки ледовой арены УГМК

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Теги: мечеть нур усман, ледовая арена УГМК, Раис Нуриманов



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