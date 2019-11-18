В Екатеринбурге полностью снесли мечеть возле стройки ледовой арены УГМК

В Екатеринбурге к утру 18 ноября полностью завершили снос мечети Нур-Усман на улице Декабристов, рядом с местом стройки ледовой арены УГМК. Отметим, ранее вице-губернатор Сергей Бидонько заявлял, что снос начнется 18 ноября, однако демонтаж стартовал в выходные, и к настоящему моменту временной мечети уже нет.

Ожидалось, что к моменту сноса мусульмане возведут временную молельную комнату на Сортировке, по некоторым данным, на это им выделили 7 млн руб. Однако она до сих пор не построена.

Председатель совета старейшин мусульман Свердловской области Раис Нуриманов заявил Накануне.RU: "В здании на Сортировке сделан каркас, теперь остались стены, ставим отопление, три печки. Думаю, месяц-полтора, максимум - два и мы закончим, уже можем там молиться. Всего будет полтора гектара, мы рядом будем делать большую мечеть на 3 тысячи мест. Обе сохраним, потому что на Сортировке мусульман очень много. Пускай люди молятся, пускай не воюют, не конфликтуют".

По его словам, где сегодня будет намаз, он не знает, потому что на новом месте ещё молиться нельзя.

"Площадку [на улице Декабристов], к сожалению, отдали под ледовую арену. Никаких конфликтных ситуаций у нас нет и не будет. Мирным путем будем решать вопрос. Будем просить правительство и губернатора, чтоб нам дали площадку для строительства сборной мечети в центре города", - сказал Раис Нуриманов.

По словам Нуриманова, подходящей площадкой для новой мечети могут стать и места, предлагавшиеся для строительства храма святой Екатерины: рядом с Центральным стадионом, за Макаровским мостом или на перекрестке Большакова - Фрунзе.

"Три участка, они отказались. Если 1,5 гектара дадут нам там, то мы будем, конечно, очень довольны", - добавил он.

В ОА "Ледовая арена" заявили, что с площадки на улице Декабристов произведен разбор и перемещение частей сооружения на площадку представителей Нур-Усман, в соответствии с актом, подписанным сторонами.

Напомним, что ледовую арену УГМК, ради строительства которой в 2018 году уже снесли недостроенную телебашню, обещали возвести в течение 2-2,5 лет - к 2022 году. На строительство уйдет около 130-140 млн евро. Общая вместимость спортивной площадки составит 12 тыс. человек.