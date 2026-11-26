Россия и Украина готовят крупный обмен военнопленными - он может пройти до конца декабря

США помогают организовать масштабный обмен военнопленными между Россией и Украиной - его хотят провести до конца декабря. Об этом рассказал спецпосланник и зять президента США Джаред Кушнер, передает ТАСС.

В подкасте у главы медиаконцерна Axel Springer Матиаса Депфнера Кушнер объяснил: на трехсторонней встрече стороны выясняли, получится ли устроить большой гуманитарный обмен в ближайшее время. По его словам, акция может стать самой крупной за все время конфликта - домой смогут вернуться тысячи человек.

Кушнер уточнил, что обмен хотят провести перед праздниками - речь идет о Рождестве, которое в США отмечают 25 декабря.

Ранее уполномоченный по правам человека в России Яна Лантратова сообщила журналистам, что идет подготовка большого обмена пленными, и отметила, что она регулярно поддерживает связь с украинским омбудсменом.