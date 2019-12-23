09 Октября 2020
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Политика Приволжский ФО Пермский край
Алексей Бурнашов, депутат Госдумы от Пермского края (2016) | Фото: facebook.com

Депутат Госдумы от Прикамья Алексей Бурнашов объявил о досрочном сложении полномочий

Депутат Госдумы от Пермского края, "единоросс" Алексей Бурнашов заявил в своем Facebook о намерениях отказаться от полномочий депутата, передает корреспондент Накануне.RU

"С большим сожалением вынужден сообщить,что в ближайшее время я сложу с себя полномочия депутата государственной думы! Я искренне прошу прощения у своих избирателей, друзей,что подвел вас! Береги Вас Бог!" - пишет парламентарий.

Причины своего решения он не называет.

Напомним, в 2016-2017 г. общественница Ирина Волынец пыталась добиться пересмотра результатов выборов в Госдуму РФ и оспорить избрание депутатом Госдумы Бурнашова, которому проиграла на выборах по округу №59. Общественница судилась с избиркомом края, дошла до Верховного суда, однако везде получила отказ. 13 сентября она обратилась в краевой суд с апелляцией, однако добиться пересмотра результатов выборов ей снова не удалось.

Как сообщало Накануне.RU, поводом для подачи искового заявления, по словам Ирины Волынец, стало наличие иностранных активов у Бурнашова во время избирательной кампании. Напомним, Алексей Бурнашов, по информации Волынец, был владельцем 34% уставного капитала в чешской компании DVD GROUP s.r.o., на счет в одном из чешских банков им было положено в качестве обеспечения уставного капитала компании 68 тыс. чешских крон (около 180 тыс. руб.). Чиновникам и депутатам владеть иностранными счетами и компаниями запрещено с 2013 г., когда был принят соответствующий закон. Однако данные о владении долей в иностранной компании Бурнашов не стал указывать ни когда переизбирался в пермское заксобрание, ни когда участвовал в праймериз "Единой России", ни когда избирался в Госдуму по 59 одномандатному округу.

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Депутат Госдумы от Прикамья Алексей Бурнашов объявил о досрочном сложении полномочий

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Теги: Алексей Бурнашов, досрочное сложение полномочий, депутат госдумы, мандат



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