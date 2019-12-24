Депутат Госдумы от Пермского края решил не покидать парламент

Депутат Госдумы от Пермского края, "единоросс" Алексей Бурнашов передумал покидать парламент.

23 декабря он заявил в своем Facebook о намерениях отказаться от полномочий депутата.

"С большим сожалением вынужден сообщить,что в ближайшее время я сложу с себя полномочия депутата государственной думы! Я искренне прошу прощения у своих избирателей, друзей,что подвел вас! Береги Вас Бог!" - пишет парламентарий. Причины своего решения он не назвал.

Через несколько часов депутат передумал: он удалил пост, а свои действия объяснил угрозами в свой адрес. Эксперты считают, что подобные эмоциональные заявления и действия снижают шансы политика на переизбрание.

Политтехнолог Алексей Чусовитин назвал заявление депутата "крайне неожиданным". "Это было бы корректно и уважительно по отношению к общественности",— считает Чусовитин, пишет "Коммерсант".

Напомним, в 2016-2017 г. общественница Ирина Волынец пыталась добиться пересмотра результатов выборов в Госдуму РФ и оспорить избрание депутатом Госдумы Бурнашова, которому проиграла на выборах по округу №59. Общественница судилась с избиркомом края, дошла до Верховного суда, однако везде получила отказ. Поводом для подачи искового заявления, по словам Ирины Волынец, стало наличие чешских активов у Бурнашова во время избирательной кампании.