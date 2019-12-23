Путин обратится с посланием к Федеральному собранию в январе

В Кремле сообщили, что президент России Владимир Путин планирует обратиться с посланием к Федеральному собранию 15 января.

По словам пресс-секретаря главы государства Дмитрия Пескова, "предметная работа над содержанием (послания) только начинается", передает "Интерфакс".

Напомним, обычно президент выступал с посланием Федеральному собранию в конце года. Ранее пресс-секретарь главы государства заявлял, что стандарта проводить послание именно до Нового года не существует.

В 2017 году году большая пресс-конференция Путина состоялась до послания Федеральному собранию, а не после. Послание было перенесено на 2018 год. Перенос сроков выступления связывали с логикой предстоящей президентской кампании.