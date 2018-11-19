19 Ноября 2018
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Политика В России

Песков сообщил, когда состоится пресс-конференция президента

Традиционная большая пресс-конференция президента России Владимира Путина пройдет в декабре. Об этом сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

Представитель Кремля отметил, что формат сохранится, передает РИА Новости.

В прошлом году большая пресс-конференция Путина состоялась до послания Федеральному собранию, а не после. Послание было перенесено на 2018 год. Перенос сроков выступления связывали с логикой предстоящей президентской кампании.

По словам Пескова, очередное послание Федеральному собранию, скорее всего, состоится в следующем году. Он добавил, что сроки скоро будут определены, стандарта проводить его именно до Нового года не существует.

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Песков сообщил, когда состоится пресс-конференция президента

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Теги: владимир путин, пресс-конференция, дмитрий песков



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