Владимирские экоактивисты посчитали московский мусор: годовой лимит исчерпывается за 17 дней

Во Владимирской области экоактивисты подсчитали объем мусора из Московского региона, который привозят на территорию Александровской городской свалки.

По подсчетам, с 06:00 20 декабря до 06:00 21 декабря в регион за сутки было ввезено 2 тыс. 366 тонн московского мусора.

"До того, как свалка исчерпала свою мощность (до 2017 года) она могла принимать 42 000 тонн отходов в год. За прошедшие сутки привезли 2366 тонн - годовой лимит исчерпывается за 17 дней", - заявляют активисты.

Жители Александрова неоднократно требовали закрыть свалку, которая, несмотря на то, что лимит ее исчерпан, продолжает принимать отходы, пишет Regnum.

Как сообщалось ранее, московские власти утвердили список регионов, в которые с 2020 по 2029 годы будет вывозиться столичный мусор. В проекте территориальной схемы указано три региона, куда будет направляться большая часть московского мусора (около 58 млн т).

В проекте территориальной схемы указано, что отходы с территории четырех административных округов Москвы (Центрального, Восточного, Северо-Восточного и Северного) будут вывозиться на "объекты во Владимирской области".

При этом власти Владимирской области утверждают, что не будут принимать на своих полигонах мусор из Московской и других областей.

Как следует из сообщения администрации региона, по распоряжению губернатора Владимира Сипягина в скорректированной территориальной схеме обращения с отходами, в том числе с твердыми, не предусмотрен ввоз на территорию области мусора из каких-либо других регионов, в том числе соседних.