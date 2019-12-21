07 Октября 2020
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полиция, полицейские, митинг, протест (2019) | Фото: Накануне.RU

"Левый фронт" на митинге в честь Сталина потребовал перепрофилировать "Ельцин-центр" и переименовать УрФУ

Сегодня в Екатеринбурге на площади Кирова перед главным зданием УрФУ состоялся митинг, посвященный 140 годовщине со дня рождения Иосифа Сталина, передает корреспондент Накануне.RU.

Как сообщили организаторы мероприятия - свердловское отделение движения "Левый фронт", несмотря на мороз, на площади собралось около сотни человек.

"На митинге было принято обращение к президенту РФ Владимиру Путину, к губернатору Свердловской области Евгению Куйвашеву и обращение к главе Екатеринбурга Александру Высокинскому. Митингующие считают, что разрушитель великой страны, то есть Ельцин недостоин чтобы его именем были названы объекты в Екатеринбурге, и поэтому потребовали переименовать улицу Ельцина - чтобы горожане выбрали, как она должна называться. Хотя, хотелось бы, чтобы именем Сталина. Потребовали переименовать УрФУ, который носит имя Ельцина, и назвать именем того ученого, который внес наибольший вклад в развитие науки на Урале. Также участники митинга потребовали перепрофилировать "Ельцин-центр" в дом детского творчества, чтобы в стенах этого заведения перестали переписывать историю", - заявил один из участников и организаторов акции координатор "Левого Фронта" в Свердловской области Константин Анисимов.

полиция, полицейские, митинг, протест(2019)|Фото: Фото: Накануне.RU

Участники акции собирали подписи, сбор ведется до сих пор. По закону, если в администрацию Екатеринбурга поступает предложение с сотней подписей о переименовании улиц, то его должна рассмотреть комиссия. По словам Анисимова, необходимое количество подписей уже собрано.

Переименование УрФУ и перепрофилирование "Ельцин-центра" относится к ведению скорее федеральных, региональных властей. Потому обращения были направлены властям всех уровней.

Левый фронт, митинг в честь Сталина(2019)|Фото: vk.com/leftfrontsverdlovsk

"В эпоху Ельцина у нас ученые массово уезжали из страны, либо начинали на рынке торговать. Какой он вклад внес в науку? Он только разрушил. Потому я считаю, что было бы справедливо переименовать. Конкретное имя мы не стали навязывать, чтобы это не было политизировано. Выдающихся людей у нас на Урале немало. Тут, наверное, должно подключиться сообщество ученых, преподавателей", - высказался Анисимов.

Отметим, что в эти сегодня митинг в честь 140-летия со дня рождения Сталина проходит также в Тюмени.

Напомним также, что лидер коммунистов Геннадий Зюганов сегодня во время конференции лево-патриотических сил "Россия 2024: Левый поворот или национальная катастрофа" назвал "Ельцин-центр" "гадюшником".

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"Левый фронт" на митинге в честь Сталина потребовал перепрофилировать "Ельцин-центр" и переименовать УрФУ

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Теги: митинг, сталин, ельцин-центр, левый фронт, УрФУ, улица Ельцина



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Ранее 18.12.2019 09:05 Мск В Екатеринбурге пройдет митинг, посвященный 140-й годовщине со дня рождения Сталина

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