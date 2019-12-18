В Екатеринбурге пройдет митинг, посвященный 140-й годовщине со дня рождения Сталина

В ближайшую субботу в Екатеринбурге состоится митинг, посвященный 140-й годовщине со дня рождения Иосифа Сталина. Об этом Накануне.RU сообщили организаторы мероприятия - свердловское отделение "Левого фронта".

"Приглашаются все, кому дорога наша Родина, разрушаемая сегодняшними олигархами и мздоимцами! Почтим светлую память и скажем свое решительное "нет" современным капиталистам и их приспешникам", - заявляют организаторы.

Митинг состоится 21 декабря у памятника Кирову перед главным зданием УрФУ. Начало в 13 часов. По данным организаторов, мероприятие является согласованным.

Как сообщало Накануне.RU, также в день рождения Сталина митинг в память о Генералиссимусе Победы пройдет в Тюмени.