04 Октября 2020
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Общество Свердловская область
(2004) | Фото: Накануне.ru

В Екатеринбурге пройдет митинг, посвященный 140-й годовщине со дня рождения Сталина

В ближайшую субботу в Екатеринбурге состоится митинг, посвященный 140-й годовщине со дня рождения Иосифа Сталина. Об этом Накануне.RU сообщили организаторы мероприятия - свердловское отделение "Левого фронта".
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"Приглашаются все, кому дорога наша Родина, разрушаемая сегодняшними олигархами и мздоимцами! Почтим светлую память и скажем свое решительное "нет" современным капиталистам и их приспешникам", - заявляют организаторы.

Митинг состоится 21 декабря у памятника Кирову перед главным зданием УрФУ. Начало в 13 часов. По данным организаторов, мероприятие является согласованным.

Как сообщало Накануне.RU, также в день рождения Сталина митинг в память о Генералиссимусе Победы пройдет в Тюмени.

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В Екатеринбурге пройдет митинг, посвященный 140-й годовщине со дня рождения Сталина

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Теги: Сталин, митинг, Екатеринбург



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Развитие сюжета:

Ранее 21.12.2019 13:54 Мск "Левый фронт" на митинге в честь Сталина потребовал перепрофилировать "Ельцин-центр" и переименовать УрФУ

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