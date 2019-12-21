07 Октября 2020
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Ельцин-Центр (2015) | Фото: Накануне.ru

Зюганов назвал "Ельцин-центр" "гадюшником" и пообещал "не пустить" его в Москву

Лидер коммунистов Геннадий Зюганов во время конференции лево-патриотических сил "Россия 2024: Левый поворот или национальная катастрофа" назвал "Ельцин-центр" "гадюшником", передает корреспондент Накануне.RU.

"Ельцин-центр" готовит сейчас полную базу в Москве. Большего исторического уродства я не видел. Давайте пообещаем, что не пустим этот гадюшник сюда",- заявил он.

Напомним, "Ельцин-центр" был открыт в Екатеринбурге в 2015 году под эгидой одноименного фонда рядом с кварталом Екатеринбург-Сити.

"Ельцин-центр" и музей Бориса Ельцина были торжественно открыты 25 ноября 2015 года. На открытии присутствовали Президент России Владимир Путин, премьер-министр Дмитрий Медведев, вдова Ельцина, прочие представители руководства страны и деятели культуры

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Зюганов назвал "Ельцин-центр" "гадюшником" и пообещал "не пустить" его в Москву

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Теги: Ельцин-центр, Геннадий Зюганов, гадюшник



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