К банкротству "ЮТэйр–вертолетные услуги" подключились еще четыре компании

Четыре контрагента авиакомпании UTair - компании "Юган-Юнион кард", "Гидпромэнергострой", "Интер" и "Флеш лайт капитал" обратились в Арбитражный суд Югры с иском о вступлении в дело о банкротстве "Ютэйр - Вертолетные услуги", передает корреспондент Накануне.RU.

Как следует из информации, опубликованной на сайте суда, заявления поступили сегодня и к производству пока не приняты. Сумма исковых требований не указана.

Ранее иск о банкротстве крупнейшей вертолетной компании по величине и грузоподъемности флота подал "МТС-банк". Напомним, он требует включить в реестр требований кредиторов "ЮТэйр-Вертолетные услуги" в составе третьей очереди несколько платежей просроченную задолженность по процентам за пользование кредитом в размере 16,1 млн руб. Заявитель также просит утвердить арбитражным управляющим организации члена ассоциации "Межрегиональная саморегулируемая организация арбитражных управляющих "Содействие"" Анатолия Игнатова.

По данным картотеки дел суда, иск принят к производству. Первое заседание начнется в 9.10 13 января 2020 г.