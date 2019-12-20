06 Октября 2020
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Общество Ханты-Мансийский АО - Югра Тюменская область Уральский ФО
(2004) | Фото: Накануне.ru

К банкротству "ЮТэйр–вертолетные услуги" подключились еще четыре компании

Четыре контрагента авиакомпании UTair - компании "Юган-Юнион кард", "Гидпромэнергострой", "Интер" и "Флеш лайт капитал" обратились в Арбитражный суд Югры с иском о вступлении в дело о банкротстве "Ютэйр - Вертолетные услуги", передает корреспондент Накануне.RU.

Как следует из информации, опубликованной на сайте суда, заявления поступили сегодня и к производству пока не приняты. Сумма исковых требований не указана.

Ранее иск о банкротстве крупнейшей вертолетной компании по величине и грузоподъемности флота подал "МТС-банк". Напомним, он требует включить в реестр требований кредиторов "ЮТэйр-Вертолетные услуги" в составе третьей очереди несколько платежей просроченную задолженность по процентам за пользование кредитом в размере 16,1 млн руб. Заявитель также просит утвердить арбитражным управляющим организации члена ассоциации "Межрегиональная саморегулируемая организация арбитражных управляющих "Содействие"" Анатолия Игнатова.

По данным картотеки дел суда, иск принят к производству. Первое заседание начнется в 9.10 13 января 2020 г.

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К банкротству "ЮТэйр–вертолетные услуги" подключились еще четыре компании

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Теги: МТС-банк, ЮТэйр–вертолетные услуги, банкротство, иск



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