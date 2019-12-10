Арбитраж в 2020 году начнет рассматривать иск о банкротстве "ЮТэйр–вертолетные услуги"

Югорский Арбитраж принял иск о банкротстве вертолетной "дочки" "ЮТэйра", передает корреспондент Накануне.RU.

Напомним, "МТС-банк" требует включить в реестр требований кредиторов "ЮТэйр-Вертолетные услуги" в составе третьей очереди несколько платежей просроченную задолженность по процентам за пользование кредитом в размере 16,1 млн руб. Заявитель также просит утвердить арбитражным управляющим организации члена ассоциации "Межрегиональная саморегулируемая организация арбитражных управляющих "Содействие"" Анатолия Игнатова.

По данным картотеки дел суда, иск принят к производству. Первое заседание начнется в 9.10 13 января 2020 г.