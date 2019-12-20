06 Октября 2020
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Экономика В России
(2004) |

До 2024 года на экологию в РФ выделят 4 трлн рублей

В уходящем году российские предприниматели выделили 27 млрд руб. на строительство объектов по обращению с твердыми коммунальными отходами.

Всего на реализацию национального проекта "Экология" было собрано полтриллиона рублейчастных денег, сообщил министр природных ресурсов и экологии Дмитрий Кобылкин.

По его словам, до 2024 года на экологические проекты будет выделено 4 трлн руб. При этом государство вложит 700 млрд руб., а остальные средства привлекут из внебюджетных источников, сообщают "Известия".

Тем временем, Госдума в третьем чтении одобрила поправки в законодательство, формально разделяющие понятия "сжигание" и "утилизация" отходов. Поправки запрещают сжигать на полигонах отходы, из которых не были до этого извлечены все полезные фракции. Жечь можно будет только то, что осталось от переработки, но об усовершенствовании этих методов пока ни слова.

До этого существовало три вида утилизации: повторное использование; извлечение полезных компонентов; возврат в производственный цикл. Для того, чтобы улучшить технологии сортировки мусора и его переработки для вторичного использования, в этом году и были введены новые тарифы на мусор, которые серьезно ударили по карманам россиян. Казалось бы, цель благородная, но после введения поправок появился четвертый вид сортировки — "энергетическая утилизация", а по-русски — сжигание (от которого производится энергия). Таким образом инициаторы поправки якобы рассчитывают уменьшить количество мусора на "горящих" полигонах. Поправка была внесена главой комитета Совета Федерации по аграрно-продовольственной политике и природопользованию Алексеем Майоровым.

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До 2024 года на экологию в РФ выделят 4 трлн рублей

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Теги: экология, отходы



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