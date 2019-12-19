Военные установили причину аварийной посадки самолета Ан-12 в Екатеринбурге

В прокуратуре Центрального военного округа назвали причину аварийной посадки самолета Ан-12 в аэропорту Екатеринбурга, которая произошла в октябре этого года.

Напомним, утром 10 октября при выполнении планового полета из Челябинской области в Кольцово совершил аварийную посадку самолет военно-транспортной авиации. Пострадавших среди экипажа и пассажиров не было. Из-за случившегося работа екатеринбургского аэропорта была приостановлена.

Как заявил военный прокурор ЦВО генерал-лейтенант юстиции Александр Антюфеев, была проведена проверка и дана оценка ситуации.

"Это ошибка пилота. Значительный материальный ущерб не был причинен. Уголовного наказания не будет. Соответствующие выводы из этого происшествия сделаны", - приводит его слова ТАСС.

Ранее говорилось, что предварительной причиной ЧП стал невыход шасси.

Как сообщало Накануне.RU, из-за аварийной посадки Ан-12 в Кольцово самолет с футболистами молодежной сборной Польши сел в Челябинске. Спортсмены летели в Екатеринбург на матч против сборной России.