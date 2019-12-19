Военные установили причину аварийной посадки самолета Ан-12 в Екатеринбурге

05 Октября 2020
Политика Экономика Общество Конституция РФ Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети 75 лет Победы ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО Северо-Западный ФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Сибирский ФО Омская область Центральный ФО Москва Московская область Воронежская область Липецкая область Северо-Западный ФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
Политика Экономика Общество Конституция РФ Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети 75 лет Победы ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО Северо-Западный ФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Сибирский ФО Омская область Центральный ФО Москва Московская область Воронежская область Липецкая область Северо-Западный ФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
форумfeedback
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

Воспоминания о Владиславе Крапивине

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
Реклама от YouDo



Происшествия Свердловская область Челябинская область Уральский ФО
Военный самолёт Ан-12 приземлился без шасси в аэропорту в Екатеринбурге (2019) | Фото: uralfo.gov.ru

Военные установили причину аварийной посадки самолета Ан-12 в Екатеринбурге

В прокуратуре Центрального военного округа назвали причину аварийной посадки самолета Ан-12 в аэропорту Екатеринбурга, которая произошла в октябре этого года.

Напомним, утром 10 октября при выполнении планового полета из Челябинской области в Кольцово совершил аварийную посадку самолет военно-транспортной авиации. Пострадавших среди экипажа и пассажиров не было. Из-за случившегося работа екатеринбургского аэропорта была приостановлена.

Как заявил военный прокурор ЦВО генерал-лейтенант юстиции Александр Антюфеев, была проведена проверка и дана оценка ситуации.

аэропорт взлётно-посадочная полоса впп(2018)|Фото: Фото: Накануне.ru

"Это ошибка пилота. Значительный материальный ущерб не был причинен. Уголовного наказания не будет. Соответствующие выводы из этого происшествия сделаны", - приводит его слова ТАСС.

Ранее говорилось, что предварительной причиной ЧП стал невыход шасси.

Как сообщало Накануне.RU, из-за аварийной посадки Ан-12 в Кольцово самолет с футболистами молодежной сборной Польши сел в Челябинске. Спортсмены летели в Екатеринбург на матч против сборной России.

add_circle ОБСУДИТЬ

Добавить комментарий:

Военные установили причину аварийной посадки самолета Ан-12 в Екатеринбурге

Уважаемые читатели Накануне.RU! Комментарии проходят премодерацию. подробнее...

Просьба уважать других участников форума и чтить УК РФ! Комментарии, оскорбляющие других людей, имеющие признаки экстремизма, нарушающие многочисленные требования законодательства, публиковаться не будут. Форум наш становится более громоздким, но проявляющий крайне пристальную требовательность к нашей редакции Роскомнадзор диктует условия. Заранее приносим извинения, надеемся на понимание и конструктивную дискуссию.

Текст комментария *

Жирный Подчеркнутый

Ваше имя *



Теги: Ан-12, посадка, причина, ЦВО, Екатеринбург



Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

Предыдущие новости на эту тему:

Ранее 10.10.2019 20:05 Мск Молодежка Польши добралась до Екатеринбурга после ЧП с самолетом
Ранее 10.10.2019 15:59 Мск Аэропорт Екатеринбурга постепенно возобновляет работу после инцидента с военным Ан-12
Ранее 10.10.2019 15:25 Мск Ждут, когда откроют Кольцово. Самолет с футболистами сборной Польши сел в Челябинске
Ранее 10.10.2019 13:45 Мск Аэропорт Екатеринбурга до сих пор не возобновил работу из-за инцидента с военным Ан-12
Ранее 10.10.2019 12:23 Мск Аварийно севший в Екатеринбурге военный Ан-12 имеет незначительные повреждения
Ранее 10.10.2019 11:11 Мск Спецкомиссия ЦВО разбирается в причинах аварийной посадки Ан-12 в Екатеринбурге
Ранее 10.10.2019 10:58 Мск Севший в Екатеринбурге военный самолет летел с челябинской авиабазы "Шагол"
Ранее 10.10.2019 10:58 Мск Кольцово откроют для отправки и приема самолетов в ближайшее время
Ранее 10.10.2019 10:45 Мск "Был дым, приехали пожарные, залили водой": очевидцы о нештатной посадке военного самолета в Екатеринбурге
Ранее 10.10.2019 10:33 Мск Работа аэропорта Екатеринбурга приостановлена из-за нештатной посадки военного самолета
Ранее 10.10.2019 10:15 Мск Военный самолёт Ан-12 приземлился "на брюхо" в аэропорту Кольцово. Летел из Челябинска

Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Последние обсуждения

Экспертное мнение



Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Мнения из сети