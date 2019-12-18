04 Октября 2020
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ОМОН и Росгвардии под Казанью разогнали противников строительства мусоросжигательного завода (2019) | Фото: youtube.com/sotavision

В Татарстане противников строительства мусоросжигательного завода арестовали на семь суток

Суд в Татарстане арестовал на семь суток двоих активистов, развернувших палаточный лагерь неподалеку от места будущего строительства мусоросжигательного завода.

Кроме того, еще 15 человек оштрафованы, передает РИА Новости.

16 декабря палаточный лагерь оцепили Росгвардейцы и полицейские, прошли задержания. В сети появились кадры разгона противников строительства мусоросжигательного завода.

Напомним, активисты разбили палаточный лагерь на месте строящегося завода еще в начале декабря. Они требуют остановить строительство подъездной дороги к будущему заводу, так как документы у строителей якобы оформлены не надлежащим образом.

Первые протесты в Татарстане из-за будущего завода прошли еще в апреле 2018 г. Граждане уверены, что объект будет опасным для экологии и их здоровья.

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В Татарстане противников строительства мусоросжигательного завода арестовали на семь суток

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Теги: татарстан, мусоросжигательный завод, протесты



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