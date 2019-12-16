Под Казанью разогнали противников строительства мусоросжигательного завода

В сети появились кадры разгона противников строительства мусоросжигательного завода под Казанью, передает корреспондент Накануне.RU.

Напомним, активисты разбили палаточный лагерь на месте строящегося завода еще в начале декабря. Они требуют остановить строительство подъездной дороги к будущему заводу, так как документы у строителей якобы оформлены не надлежащим образом. Первые протесты в Татарстане из-за будущего завода прошли еще в апреле 2018 г.

По данным активистов, палаточный лагерь сегодня оцепили Росгвардейцы и полицейские, якобы прошли задержания, участникам протеста вменяют административную статью 20.2. "Нарушение установленного порядка организации либо проведения собрания, митинга, демонстрации, шествия или пикетирования".