02 Октября 2020
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ОМОН и Росгвардии под Казанью разогнали противников строительства мусоросжигательного завода (2019) | Фото: youtube.com/sotavision

Под Казанью разогнали противников строительства мусоросжигательного завода

В сети появились кадры разгона противников строительства мусоросжигательного завода под Казанью, передает корреспондент Накануне.RU.

Напомним, активисты разбили палаточный лагерь на месте строящегося завода еще в начале декабря. Они требуют остановить строительство подъездной дороги к будущему заводу, так как документы у строителей якобы оформлены не надлежащим образом. Первые протесты в Татарстане из-за будущего завода прошли еще в апреле 2018 г.

По данным активистов, палаточный лагерь сегодня оцепили Росгвардейцы и полицейские, якобы прошли задержания, участникам протеста вменяют административную статью 20.2. "Нарушение установленного порядка организации либо проведения собрания, митинга, демонстрации, шествия или пикетирования".

ОМОН и Росгвардии под Казанью разогнали противников строительства мусоросжигательного завода(2019)|Фото: youtube.com/sotavision

ОМОН и Росгвардии под Казанью разогнали противников строительства мусоросжигательного завода(2019)|Фото: youtube.com/sotavision

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Под Казанью разогнали противников строительства мусоросжигательного завода

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Теги: мусоросжигательный завод, Казань, Росгвардия



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Ранее 18.12.2019 10:31 Мск В Татарстане противников строительства мусоросжигательного завода арестовали на семь суток

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