В Волгоградской области запретят салюты и петарды на праздники

Оперативный штаб Волгоградской области решил запретить продажу и использование мощной пиротехники в праздничные дни. Об этом сообщили в пресс-службе администрации региона.

Запрет будет действовать почти месяц - с 25 декабря 2026 года по 20 января 2027 года. Власти ввели ограничения из-за режима повышенной готовности: в праздники люди часто запускают фейерверки, и из-за этого растет риск пожаров и травм.

При этом не все праздничные атрибуты попали под запрет. Петарды и большие салюты продавать и запускать нельзя. А вот хлопушки, бенгальские огни и фонтаны холодного огня останутся разрешенными - чиновники считают их более безопасными.