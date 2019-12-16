Россияне тратят на продукты почти треть своего бюджета

Россияне направляют на покупку продуктов 30,2% своего бюджета, свидетельствуют результаты исследования РИА Новости.

Показатель рассчитывался по итогам 2018 года и для России снизился на 1% по сравнению с предыдущим годом.

РФ занимает 31-е место в рейтинге среди 40 других европейских государств.

Наименьшая доля расходов на еду зафиксирована в Люксембурге, там она составила всего 8,4% бюджета семьи. В Белоруссии на еду приходится 36,3% бюджета жителей. Наибольший же показатель - у жителей Украины (50%).

Ранее Росстат сообщал, что больше всего на еду в России тратят семьи, состоящие из пенсионеров (40,6%) и многодетные семьи (38,9%).

По данным ведомства, в каждой шестой российской семье стали питаться хуже за последний год: около 16,1% российских семей, участвовавших в статистическом наблюдении, сообщили, что ситуация с питанием у них осложнилась. 71,3% домохозяйств считают, что их питание за последний год никак не изменилось, а 12% участников исследования сообщили, что оно, напротив, улучшилось.