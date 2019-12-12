Каждая шестая семья в России стала питаться хуже в последний год, 4,6% - недоедают

В каждой шестой российской семье стали питаться хуже за последний год, следует из результатов исследования Росстата о рационе питания населения за 2018 год: около 16,1% российских семей, участвовавших в статистическом наблюдении, сообщили, что ситуация с питанием у них осложнилась, передает РБК.

71,3% домохозяйств считают, что их питание за последний год никак не изменилось, а 12% участников исследования сообщили, что оно, напротив, улучшилось.

Доля семей, которым достаточно той еды, которую они хотят есть, сократилась за последние пять лет. В 2013 году таких было 52,3%, а в 2018 году — уже 51,7%;

Около 4,6% респондентов признались, что им бывает недостаточно еды (для сравнения, в 2013 году таких было больше — 5,8%). Чаще всего о недоедании сообщали в неполных семьях (7,7%), многодетных (7,5%), а также в семьях, состоящих только из пенсионеров (7,1%).

Треть расходов семей в России (34,3%) уходит на питание, следует из результатов исследования. Больше всего на еду тратят семьи, состоящие из пенсионеров (40,6%) и многодетные семьи (38,9%).

Ранее Роспотребнадзор выяснил, что более половины россиян старше 30 лет страдают от излишнего веса и ожирения. В ведомстве отмечают: "принципиально понимать, что рост заболеваемости ожирением (в 2,3 раза по сравнению с 2012 годом), это не вопрос покупательной способности, а в первую очередь, вопрос культуры питания".

Роспотребнадзор приводит такие данные: в большинстве развитых стран Европы ожирением страдает от 15 до 25% взрослого населения. В последнее время во всем мире наблюдается рост частоты ожирения у детей и подростков: в развитых странах мира 25% подростков имеют избыточную массу тела, а 15% страдают ожирением. Избыточный вес в детстве – значимый фактор ожирения во взрослом возрасте: 50% детей, имевших избыточный вес в 6 лет, становятся тучными во взрослом возрасте, а в подростковом возрасте эта вероятность увеличивается до 80%.