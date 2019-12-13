На пресс-конференцию Владимира Путина аккредитовано рекордное число журналистов

29 Сентября 2020
Политика Экономика Общество Конституция РФ Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети 75 лет Победы ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО Северо-Западный ФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Сибирский ФО Омская область Центральный ФО Москва Московская область Воронежская область Липецкая область Северо-Западный ФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
Политика Экономика Общество Конституция РФ Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети 75 лет Победы ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО Северо-Западный ФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Сибирский ФО Омская область Центральный ФО Москва Московская область Воронежская область Липецкая область Северо-Западный ФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
форумfeedback
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

Воспоминания о Владиславе Крапивине

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
Реклама от YouDo



Политика Центральный ФО В России Москва
Владимир Путин, Прямая линия (2019) | Фото: youtube.com

На пресс-конференцию Владимира Путина аккредитовано рекордное число журналистов

Ежегодная пресс-конференция российского президента Владимира Путина ставит очередной рекорд по числу аккредитованных журналистов - их 1895 человек, передает корреспондент Накануне.RU.

В прошлом году аккредитацию получили 1702 журналиста, в 2017 г. эта цифра составляла 1640 человек.

На первую пресс-конференцию Путина в 2001 году были аккредитованы более 500 журналистов, в 2002 и 2003 годах - свыше 700, в 2004 году - около 750, в 2007 году - 1132, в 2008 году - 1364, в 2013 - 1327, в 2014 - 1259, в 2015 - 1390.

Список представителей СМИ опубликован на официальном сайте главы государства. Отметим, что в числе участников журналист РИА Накануне.RU Михаил Белокрылов.

"Прямую трансляцию пресс-конференции будут осуществлять телеканалы "Россия 1", "Россия 24", Первый канал, НТВ, а также радиостанции "Маяк", "Вести ФМ" и "Радио России". Сурдоперевод будет осуществляться в прямом эфире телеканала "Общественное телевидение России" (ОТР), а также на сайте ОТР", - говорится в тексте сообщения.

Напомним, большая пресс-конференция президента России Владимира Путина в этом году состоится 19 декабря.

Пресс-конференция станет 15-й по счету. "Это беспрецедентный формат", который мало где встречается в мире, отмечал пресс-секретарь Путина. По словам Пескова, "отсутствие какой-либо режиссуры тут налицо".

add_circle ОБСУДИТЬ (1)


Читать все комментарии (1)


Добавить комментарий:

На пресс-конференцию Владимира Путина аккредитовано рекордное число журналистов

Уважаемые читатели Накануне.RU! Комментарии проходят премодерацию. подробнее...

Просьба уважать других участников форума и чтить УК РФ! Комментарии, оскорбляющие других людей, имеющие признаки экстремизма, нарушающие многочисленные требования законодательства, публиковаться не будут. Форум наш становится более громоздким, но проявляющий крайне пристальную требовательность к нашей редакции Роскомнадзор диктует условия. Заранее приносим извинения, надеемся на понимание и конструктивную дискуссию.

Текст комментария *

Жирный Подчеркнутый

Ваше имя *



Теги: Владимир Путин, пресс-конференция, аккредитация



Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

Предыдущие новости на эту тему:

Ранее 22.11.2019 12:06 Мск Кремль назвал дату пресс-конференции Путина

Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Последние обсуждения

Экспертное мнение





Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Мнения из сети


Купить магазины швейных машин в москве екатеринбург в интернет-магазине www.mvideo.ru