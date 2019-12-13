На пресс-конференцию Владимира Путина аккредитовано рекордное число журналистов

Ежегодная пресс-конференция российского президента Владимира Путина ставит очередной рекорд по числу аккредитованных журналистов - их 1895 человек, передает корреспондент Накануне.RU.

В прошлом году аккредитацию получили 1702 журналиста, в 2017 г. эта цифра составляла 1640 человек.

На первую пресс-конференцию Путина в 2001 году были аккредитованы более 500 журналистов, в 2002 и 2003 годах - свыше 700, в 2004 году - около 750, в 2007 году - 1132, в 2008 году - 1364, в 2013 - 1327, в 2014 - 1259, в 2015 - 1390.

Список представителей СМИ опубликован на официальном сайте главы государства. Отметим, что в числе участников журналист РИА Накануне.RU Михаил Белокрылов.

"Прямую трансляцию пресс-конференции будут осуществлять телеканалы "Россия 1", "Россия 24", Первый канал, НТВ, а также радиостанции "Маяк", "Вести ФМ" и "Радио России". Сурдоперевод будет осуществляться в прямом эфире телеканала "Общественное телевидение России" (ОТР), а также на сайте ОТР", - говорится в тексте сообщения.

Напомним, большая пресс-конференция президента России Владимира Путина в этом году состоится 19 декабря.

Пресс-конференция станет 15-й по счету. "Это беспрецедентный формат", который мало где встречается в мире, отмечал пресс-секретарь Путина. По словам Пескова, "отсутствие какой-либо режиссуры тут налицо".