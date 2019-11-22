08 Сентября 2020
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Политика В России
пресс-конференция президента 2018, Владимир Путин (2018) | Фото: youtube.com

Кремль назвал дату пресс-конференции Путина

Большая пресс-конференция президента России Владимира Путина в этом году состоится 19 декабря. Об этом сообщили в Кремле, передает РИА Новости.

Ранее пресс-секретаря главы государства Дмитрий Песков уже заявлял, что традиционное мероприятие состоится во второй половине декабря.

Пресс-конференция станет 15-й по счету. "Это беспрецедентный формат", который мало где встречается в мире, отмечал пресс-секретарь Путина. По словам Пескова, "отсутствие какой-либо режиссуры тут налицо".

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Кремль назвал дату пресс-конференции Путина

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Теги: владимир путин, пресс-конференция



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Развитие сюжета:

Ранее 13.12.2019 19:08 Мск На пресс-конференцию Владимира Путина аккредитовано рекордное число журналистов

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