Курганская облдума проведет "круглый стол" по вопросу ограничения продажи снюсов подросткам

В начале декабря губернатор Курганской области Вадим Шумков поручил полиции Зауралья вместе с депутатами областной думы подготовить законопроект, запрещающий продажу в регионе сосательных и жевательных смесей, в составе которых присутствует никотин - так называемых снюсов.

Курганская облдума не заставила долго ждать и уже в понедельник организует "круглый стол", на котором будет обсуждаться вопрос ограничения продажи подросткам этих никотиновых жевательных смесей.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе облдумы, в обсуждении примут участие представители Общественной молодежной палаты при Курганской областной думе, депутаты, уполномоченный по правам человека, уполномоченный по правам ребенка, представители исполнительных органов власти, педагогического, медицинского и родительского сообществ.

Стоит отметить, что все эти снюсы не просто приобщают к курению, но и формируют зависимость. Содержание никотина в данных веществах намного превосходит обычные сигареты. Между тем они продаются в торговых сетях и пока не попадают под действие законов.