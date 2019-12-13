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Общество Курганская область
Курганская областная дума (2016) | Фото:Накануне.RU

Курганская облдума проведет "круглый стол" по вопросу ограничения продажи снюсов подросткам

В начале декабря губернатор Курганской области Вадим Шумков поручил полиции Зауралья вместе с депутатами областной думы подготовить законопроект, запрещающий продажу в регионе сосательных и жевательных смесей, в составе которых присутствует никотин - так называемых снюсов.

Курганская облдума не заставила долго ждать и уже в понедельник организует "круглый стол", на котором будет обсуждаться вопрос ограничения продажи подросткам этих никотиновых жевательных смесей.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе облдумы, в обсуждении примут участие представители Общественной молодежной палаты при Курганской областной думе, депутаты, уполномоченный по правам человека, уполномоченный по правам ребенка, представители исполнительных органов власти, педагогического, медицинского и родительского сообществ.

Стоит отметить, что все эти снюсы не просто приобщают к курению, но и формируют зависимость. Содержание никотина в данных веществах намного превосходит обычные сигареты. Между тем они продаются в торговых сетях и пока не попадают под действие законов.

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Курганская облдума проведет "круглый стол" по вопросу ограничения продажи снюсов подросткам

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Теги: Вадим Шумков, снюс, никотин, запрет, Курганская областная дума



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Ранее 17.12.2019 16:19 Мск В Кургане возбуждены три "уголовки" по факту продажи снюсов и пэков несовершеннолетним
Ранее 17.12.2019 12:16 Мск "Эту гадость нам надо убрать с прилавков". В Зауралье законодательно запретят продажу снюсов и паков

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Ранее 05.12.2019 12:59 Мск Шумков поручил полиции и депутатам разработать законопроект, запрещающий никотиносодержащие конфеты и снюсы

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