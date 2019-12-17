"Эту гадость нам надо убрать с прилавков". В Зауралье законодательно запретят продажу снюсов и паков

В последние месяцы дети и подростки, не говоря уже о взрослом населении России и Курганской области в частности, ввели в свои "ряды" некую глупую моду на бестабачные сосательные и жевательные смеси - это никтотиносодержащие так называемые снюсы и пэки. До недавнего времени их было легко купить в любом магазине, продавцы сети "Красное & Белое", например, настоятельно рекомендовали покупателям сигарет приобрести снюсы - в Кургане есть несколько таких магазинов.

В технологии приготовления такой "дряни" не используется табак, состав выполнен на основе смеси мяты и трав, пропитанных никотином. Причем доза никотина в одной жевательной конфете в 30(!) раз превышает содержание никотина в одной сигарете - эти данные подтверждены исследованиями. Подростки полюбили этот яд, ведь они ошибочно считали - если в составе смесей нет табака, то и вред они не приносят. Некоторые молодые люди и девушки и вовсе думают, что при употреблении этих смесей можно постепенно отказаться от классических сигарет, однако это вовсе не так.

Потребители снюсов и паков получают просто "лошадиную" долю никотина - сеанс рассасывания длится примерно 5-10 минут. За это время в организм поступает от 20 мг тонизирующего вещества. В ходе выкуривания крепкой сигареты порция никотина составляет не более 1,5 мг. Итогом потребления снюса становится быстрое формирование привычки. Зависимость развивается практически молниеносно. Отказаться от рассасывания жевательного табака становится непросто.

Пристрастившиеся к снюсу люди страдают от нарушения аппетита, расстройств работы органов пищеварения. Степень вреда во многом определяется состоянием организма и склонностью человека к возникновению рецидивов имеющихся заболеваний.

После детального изучения проблемы власти Курганской области начали бить тревогу. Губернатор Вадим Шумков поручил полиции региона вместе с депутатами областной думы подготовить законопроект, запрещающий продажу в Зауралье этих смесей.

"Снюсы запрещены с 2015 года в большинстве стран Европы, в том числе и в России. Никотиновые пэки - это производные от снюсов. Что касается их распространения, то эта проблема пришла к нам из Центральной России - там этой проблемой озадачились еще более двух месяцев назад. В Курганской области продажа осуществлялась в 43-45 торговых объектах, и на данный момент проведена системная работа по ограничению продажи этих никотиновых пэков", - рассказал на брифинге замгубернатора Зауралья Владимир Архипов.

Он отметил, что по поручению губернатора активно включилась в работу и Курганская областная дума, и департамент экономического развития.

"Полностью на сегодняшний день прекращена продажа в федеральных и региональных сетях на территории области - остались только розничные торговые объекты. С руководителями магазинов состоялся разговор о том, чтобы они в добровольном порядке ограничили продажу этих смесей для несовершеннолетних. Сегодня получено заключение судебно-медицинской экспертизы о том, что данные смеси вредят жизни и здоровью организма человека. Все материалы переданы в правоохранительные органы и в ближайшее время, я думаю, будет возбуждено уголовное дело по факту продажи этих смесей. В ряде субъектов России уже заведены уголовные дела", - отметил Архипов.

Замгубернатора заявил, что 24 декабря на заседании Курганской областной думы будет принят законопроект об ограничении продажи этих веществ несовершеннолетним. За продажу будут установлены административные штрафы.

"Я еще обращаюсь даже не как представитель власти, а как отец двоих детей - эту гадость нам надо убрать с прилавков, чтобы наши ребятишки были здоровыми и счастливыми. Я обращаюсь ко всем неравнодушным, к общественным организациям: надо совместными усилиями эти смеси убрать из торговых сетей", - добавил чиновник.

16 декабря в Курганской областной думе прошел "круглый стол", на котором общественники, депутаты, представители полиции и школ города обсудили вред снюсов и паков. Все участники сошлись в едином мнении, что до принятия на федеральном уровне закона, запрещающего реализацию снюсов и пэков, необходимо все усилия направить на ограничение продажи этих веществ.



Депутат Курганкой городской думы Наталья Семина рассказала как общалась с детьми, употребляющими эти опасные конфеты.

"Шестиклассник мне сказал, что он бросил употреблять снюс. Я его спросила почему, а он мне свой рот показал - рот белый абсолютно, сожженный. Я прошла все магазины - есть даже на моем округе торговые точки, где снюсины эти поштучно продают по 15 рублей", - заявила депутат.

В ходе "круглого стола" высказался и замначальника полиции по охране общественного порядка УМВД России по Курганской области Андрей Мамаев. Он отметил, что полицейские направили предложение в Курганскую областную думу о рассмотрении вопроса о внесении изменений в закон региона об административных правонарушениях в части запрета в оптовой и розничной торговле снюсов и пэков.

Участники дискуссии в конце встречи решили составить обращение депутатам Госудмы и членам Совета Федерации с требованием установить на законодательном уровне запрет оборота этой никотиносодержащей продукции.