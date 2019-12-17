В Кургане возбуждены три "уголовки" по факту продажи снюсов и пэков несовершеннолетним

В Кургане возбуждены сразу три уголовных дела по факту продажи опасных никотиновых смесей - так называемых снюсов и пэков.

Напомним, после детального изучения проблемы власти Курганской области начали бить тревогу. Губернатор Зауралья Вадим Шумков поручил полиции региона вместе с депутатами областной думы подготовить законопроект, запрещающий продажу в Зауралье этих смесей. В итоге, 24 декабря сразу в двух чтениях парламентарии примут этот закон.

"Употребление этих смесей может повлечь реальное причинение вреда здоровью или наступление смерти по признакам преступления, предусмотренного ч.1 ст.238 УК РФ - "производство, хранение или перевозка в целях сбыта либо сбыт товаров и продукции, выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей", - сообщили Накануне.RU в СУ СК России по Курганской области.

Такие смеси, сообщает СК, продавались в нескольких магазинах Кургана и представляют опасность для здоровья несовершеннолетних.

Следователи ищут возможные места продажи опасных смесей.