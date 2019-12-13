Сокращение населения России в 2019 году станет самым большим за 11 лет

29 Сентября 2020
Политика Экономика Общество Конституция РФ Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети 75 лет Победы ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО Северо-Западный ФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Сибирский ФО Омская область Центральный ФО Москва Московская область Воронежская область Липецкая область Северо-Западный ФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
Политика Экономика Общество Конституция РФ Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети 75 лет Победы ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО Северо-Западный ФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Сибирский ФО Омская область Центральный ФО Москва Московская область Воронежская область Липецкая область Северо-Западный ФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
форумfeedback
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

Воспоминания о Владиславе Крапивине

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
Реклама от YouDo



Общество В России
больница, роддом, младенец, медицина, перинатальный центр, демография (2019) | Фото:пресс-служба Воронежской областной думы

Сокращение населения России в 2019 году станет самым большим за 11 лет

Естественная убыль населения России в январе-октябре текущего года составила 259, 6 тыс. человек. Это значит, что по итогам текущего года убыль в стране станет самой высокой за 11 лет, выше этот показатель был только в 2008 году — 362 тыс. человек, отмечает РБК, ссылаясь на данные Росстата.

За последние два месяца года тенденция не изменится: приток мигрантов не сможет перекрыть масштабную убыль россиян, из-за чего постоянная численность населения сократится уже второй год подряд. Национальная цель — обеспечить устойчивый естественный рост численности населения, поставленная в майском указе президента, в 2019 году выполнена не будет.
Таким образом, численность населения России уменьшится уже второй год подряд. В 2018 году населения сократилось впервые за десять лет на 96,4 тыс. человек (на 1 января 2019 года в России проживало 146,9 млн человек).

Естественная убыль населения в последние годы наблюдалась не всегда. В 2013–2015 годах был естественный прирост, однако с 2016 года население России без учета мигрантов снова начало сокращаться. Убыль населения продолжает ускоряться, и в правительстве признают ее катастрофической.

Основной причиной естественной убыли остается сокращение рождаемости. В январе—октябре 2019 года этот показатель составил 1,250 млн человек, что на 102,6 тыс. меньше, чем в прошлом году. Снижение рождаемости фиксируются в 80 из 85 российских регионов.

add_circle ОБСУДИТЬ

Добавить комментарий:

Сокращение населения России в 2019 году станет самым большим за 11 лет

Уважаемые читатели Накануне.RU! Комментарии проходят премодерацию. подробнее...

Просьба уважать других участников форума и чтить УК РФ! Комментарии, оскорбляющие других людей, имеющие признаки экстремизма, нарушающие многочисленные требования законодательства, публиковаться не будут. Форум наш становится более громоздким, но проявляющий крайне пристальную требовательность к нашей редакции Роскомнадзор диктует условия. Заранее приносим извинения, надеемся на понимание и конструктивную дискуссию.

Текст комментария *

Жирный Подчеркнутый

Ваше имя *



Теги: естественная убыль населения, демография, россияне, приток мигрантов



Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

Развитие сюжета:

Ранее 13.12.2019 13:30 Мск Песков назвал "очень неприятной" демографическую ситуацию в России

Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Последние обсуждения

Экспертное мнение





Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Мнения из сети