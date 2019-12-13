Сокращение населения России в 2019 году станет самым большим за 11 лет

Естественная убыль населения России в январе-октябре текущего года составила 259, 6 тыс. человек. Это значит, что по итогам текущего года убыль в стране станет самой высокой за 11 лет, выше этот показатель был только в 2008 году — 362 тыс. человек, отмечает РБК, ссылаясь на данные Росстата.

За последние два месяца года тенденция не изменится: приток мигрантов не сможет перекрыть масштабную убыль россиян, из-за чего постоянная численность населения сократится уже второй год подряд. Национальная цель — обеспечить устойчивый естественный рост численности населения, поставленная в майском указе президента, в 2019 году выполнена не будет.

Таким образом, численность населения России уменьшится уже второй год подряд. В 2018 году населения сократилось впервые за десять лет на 96,4 тыс. человек (на 1 января 2019 года в России проживало 146,9 млн человек).

Естественная убыль населения в последние годы наблюдалась не всегда. В 2013–2015 годах был естественный прирост, однако с 2016 года население России без учета мигрантов снова начало сокращаться. Убыль населения продолжает ускоряться, и в правительстве признают ее катастрофической.

Основной причиной естественной убыли остается сокращение рождаемости. В январе—октябре 2019 года этот показатель составил 1,250 млн человек, что на 102,6 тыс. меньше, чем в прошлом году. Снижение рождаемости фиксируются в 80 из 85 российских регионов.