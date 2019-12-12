Родные объяснили, почему при прощании с Лужковым гроб оставили закрытым

Родные бывшего мэра Москвы Юрия Лужкова решили не открывать гроб во время церемонии прощания, чтобы покойный остался в памяти живым, энергичным человеком. Об этом рассказали РИА Новости представители семьи.

Ранее СМИ сообщили, что Лужкова хоронят в закрытом гробу. Гроб покрыт флагом России. Это стало поводом говорить о том, что обстоятельства смерти экс-мэра не выяснены до конца.

Напомним, Юрий Лужков, возглавлявший столицу с 1992 по 2010 годы, скончался на 84 году жизни, ему проводили операцию на сердце в Мюнхене. Сегодня в храме Христа Спасителя состоялась церемония прощания. Патриарх Московский и всея Руси Кирилл совершил отпевание. Церемонию посетил президент Владимир Путин. Похоронили Юрия Лужкова на Новодевичьем кладбище, об этом попросили его родственники.