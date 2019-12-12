28 Сентября 2020
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похороны Лужкова (2019) | Фото: Сергей Бобылев, ТАСС

Путин поручил столичным властям подготовить предложения по увековечиванию памяти Лужкова

Президент России Владимир Путин поручил правительству и мэрии Москвы подготовить предложения по увековечиванию памяти экс-мэра столицы Юрия Лужкова, сообщает RIA_Kremlinpool.

Напомним, Лужков, возглавлявший столицу с 1992 по 2010 годы, скончался на 84 году жизни, ему проводили операцию на сердце в Мюнхене. Сегодня в храме Христа Спасителя состоялась церемония прощания. Патриарх Московский и всея Руси Кирилл совершил отпевание. Церемонию посетил Путин.

Похоронили Юрия Лужкова на Новодевичьем кладбище, об этом попросили его родственники. Лужкова хоронили в закрытом гробу - это стало поводом говорить о том, что обстоятельства смерти экс-мэра не выяснены до конца.

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Путин поручил столичным властям подготовить предложения по увековечиванию памяти Лужкова

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Теги: Юрий Лужков, Владимир Путин, память, Москва



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