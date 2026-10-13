Прецедент: суд признал загрузку данных в ИИ-сервисы разглашением коммерческой тайны

В Москве суд впервые признал законным увольнение сотрудницы за использование искусственного интеллекта (ИИ), которое признано разглашением коммерческой тайны.

Директор по продажам инженерной компании с зарплатой более 800 тыс. рублей загружала данные компании в ИИ-сервис DeepSeek. Служба безопасности фирмы зафиксировала ряд нарушений, и среди них использование сторонней нейросети.

Судебная инстанция сформулировала свою позицию бескомпромиссно: перенос информации, относящейся к коммерческой тайне или конфиденциальному контуру, в платформу ИИ DeepSeek квалифицируется как ее утечка. При этом суду не понадобилось доказывать факт ознакомления посторонних лиц с секретами фирмы. Сам факт передачи сведений на сторонний ресурс был расценен как создание потенциальной угрозы бесконтрольного распространения информации. Суд счел допустимыми доказательствами скриншоты из специализированной программы мониторинга, несмотря на отсутствие их нотариального заверения. Сотрудница признала факт обращения к DeepSeek.

Данный вердикт знаменует собой появление новых правил игры в правовом поле: отправка защищенных сведений в сторонний алгоритм приравнивается к их раскрытию, даже если отсутствует подтверждение того, что конфиденциальный контент реально попал в чужие руки, подчеркивает управляющий партнер юридической компании "Протектор" Игорь Вахромов.