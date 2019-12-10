Семья Лужкова попросила похоронить его на Новодевичьем кладбище

Бывшего мэра Москвы Юрия Лужкова, скончавшегося в Мюнхене, похоронят на Новодевичьем кладбище.

Как сообщила пресс-секретарь мэра столицы Гульнара Пенькова, об этом попросили его родственники.

Дата захоронения станет известна позже, передает "Интерфакс".

При этом Baza сообщает, что родственники Юрия Лужкова намерены провести церемонию прощания и отпевания в Германии.

Напомним, бывший мэр столицы скончался 10 декабря, ему было 83 года. Лужкову проводили операцию на сердце в частной клинике в Мюнхене, возникли осложнения.

Нынешний столичный мэр Сергей Собянин выразил соболезнования родным и близким Лужкова.