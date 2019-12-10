Уральский полпред о смерти Лужкова: "Он не переставал строить планы"

Полномочный представитель президента России в Уральском федеральном округе Николай Цуканов выразил соболезнования в связи с кончиной бывшего мэра Москвы Юрия Лужкова.

Напомним, Лужков скончался сегодня в Мюнхене. Ему было 83 года, 18 из которых он возглавлял столицу.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе уральского полпредства, по словам Николая Цуканова, прекрасные деловые и человеческие качества сделали Юрия Лужкова одним из наиболее авторитетных и уважаемых руководителей федерального уровня, чья деятельность была отмечена многими высокими государственными наградами.

"Каждый раз, общаясь с Юрием Михайловичем, удивлялся его жизнелюбию, энергичности и любознательности. Несмотря на большой жизненный опыт, Юрий Михайлович не переставал строить планы. Много сил и знаний он вложил для реализации агропромышленных проектов в Калининградской области", - заявил полпред, много лет работавший губернатором данного региона.

Как сообщало Накануне.RU, также свои соболезнования принес преемник Лужкова, нынешний мэр Москвы Сергей Собянин.